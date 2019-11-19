Родителей зарезали, а сына повесили: всплыли новые подробности зверского убийства в Запорожье

Появились новые подробности в деле об убийстве семьи в Запорожье, где нашли тела мужчины и женщины, а их сын был повешенным.

Оказалось, что сын супругов занимался предпринимательством, в частности грузоперевозками, а также производством абразивных материалов, передает Сегодня.

Участковый местной полиции Максим Яковенко рассказал, что семья убитых не попадала в поле зрения правоохранителей. Соседи в свою очередь предполагают, что преступление произошло, когда большинство жильцов были на работе – многие из них не слышали ничего подозрительного накануне.

Появились новые подробности убийства семьи в Запорожье Коллаж

В полиции утверждают, что убитую 58-летнюю Оксану П. нашли с перерезанным горлом, а ее 60-летнего мужа Александра П. – с четырьмя колотыми ранами в области головы и туловища. Правоохранители не исключат, что к преступлению причастен сын пары, которого нашли повешенным. Если это будет доказано в суде, то дело закроют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье в квартире нашли мертвой супружескую пару и их 25-летнего сына.

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