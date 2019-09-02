"Робот-дебил!" В сети высмеяли очередной "успех" России на МКС

В сети указали на очередной прокол, который произошел с российским роботом "Федором", которого доставили на МКС.

На странице в Twitter показано фото, которое очень похоже на ранее опубликованный снимок испанского издания.

"В конце рабочего дня любуюсь нашей Землей из иллюминатора "Союза МС-14". Она прекрасна. Изучение и освоение космоса делает людей более умными и заставляет действовать сообща. А мы, созданные людьми машины, готовы помогать нашим создателям идти дальше", – говорится в сообщении.

При этом фото подано как новое: нигде нет упоминания, что снимок старый или взят из открытых источников.

В сети сразу же заметили обман с фото, о чем писали в комментариях.

"Ой, как нехорошо с фоткой получилось. Федя, как же так?", "Дебил, это фото 2017 года", "Воровать не хорошо", "У нас даже "робот" не может не воровать, показательно", "Не вывались из иллюминатора, дорогой. Кто же будет старые фотки постить", "Мужик, зачем ты от лица бездушной машины пишешь всякую ерунду?", "Очень хорошее фото, жаль только, что украдено с сайта", – негодовали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к российскому сегменту МКС.

Позже в сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".

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