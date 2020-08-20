В Ривне женщина умерла после плановой операции на день рождения мужа: эксклюзивные детали трагедии

После операции по удалению токсического зоба в Ривненской областной клинической больнице скончалась 39-летняя Наталья Лукащик. Родные уверены, женщина была бы жива, если бы врач-реаниматолог предоставил ей своевременную помощь.

Почему медики не смогли спасти женщину и накажут ли виновных в ее смерти – читайте в материале OBOZREVATEL.

Все анализы были в норме

Муж Натальи Сергей Лукащик рассказал OBOZREVATEL, что жена легла на плановую операцию по удалению токсического зоба 31 июля в Ривненскую областную клиническую больницу. Все анализы, которые ей сделали перед операцией, были в норме. Она вышла из наркоза, позвонила мужу, маме, сестре. Говорила, что сложно говорить, не может откашляться. Но эти показатели считались нормой после такого вмешательства.

Ближе к 21:00 она написала, что ей стало трудно дышать, а уже через 50 минут сообщила своей матери, что задыхается, как будто ей не хватает кислорода. Наталья еще успела прочитать от нее смс-ку, чтобы показала это сообщение медсестрам, и все, связь с ней исчезла.

"Потом нам рассказали, что где-то в 22:20 ей стало совсем плохо, Наталья начала задыхаться. Одна из трех женщин, которая лежала в палате после операции на аппендицит, смогла позвать медсестер. Те прибежали, одна держала кислородную маску, вторая делала непрямой массаж сердца, а третья вызвала реанимацию. Дозвонились туда аж с четвертого раза. Дежурный врач-реаниматолог вместо того, чтобы придти самому, направил интерна, который ничем не смог помочь", – рассказал Сергей.

"Жене вкололи адреналин, снова набирают реанимацию, через 10-15 минут пришел врач еще с одной медсестрой. Одна из пациенток, которая лежала в палате, рассказала, что удивилась, потому что не заметила у него оперативности. Он вставил трубку в трахею, подключили кислородную маску, но потеряли этот драгоценное время в 10-15 мин, которые жена пробыла без кислорода и в результате впала в кому. Это была пятница, потом выходные – никому до этого дела нет", – уточнил он.

Женщину обкладывали льдом, чтобы сбить температуру

Родственники Натальи через Министерство здравоохранения вышли на профессоров, которые занимаются комами, однако ривненские врачи отказались от общения с ними. Сказали, что не знают таких. Тогда они за свой счет (40 тыс. грн – Ред.) вызвали врачей из Броваров, которые занимаются комами. Те начали лечение. Через несколько дней отек мозга уменьшился, стабилизировалась температура тела.

"Условия в палате просто кошмарные: вентиляции нет, окна открыть не могут, розетки не работают, пульсометр отходит, облагали жену льдом, чтобы сбить температуру, которая даже до 41 поднималась. Но состояние начало улучшаться, она стала преоткрывать глаза, каждые три дня ее возили на КТ, томографию. Чувствовался позитив", – рассказал Сергей.

Утром 13 августа ничто не предвещало беды. Наталью осмотрел врач, родственники принесли все необходимые лекарства и уже перед самой реанимацией заметили суету.

"Нас позвали, говорят, так и так, сердце не выдержало и остановилось. Это было 13 августа, у меня как раз день рождения. Мы так надеялись, что она откроет глаза, будет подарок, а получилось наоборот. Дочке сразу не говорили, нам посоветовали, чтобы она не видела маму в гробу, чтобы она ей запомнилась радостной. Сказали уже позже, дети сейчас ходят к психологу, боремся", – подытожил мужчина.

Медики утверждают, что было потрачено драгоценное время

Сергей утверждает, что многие медики, с которыми семья консультировалась уже после смерти Натальи, заверили: если бы ей сразу вставили трубку – отек, который считается нормой после операции по удалению зоба, сошел бы уже через сутки, а через пару дней женщину бы выписали из больницы. Теперь, по его словам, администрация Ривненской клинической больницы перекладывает всю вину на врача-хирурга Валерия Минича, хотя по заключению судебно-медицинской экспертизы, претензий к операции в области шеи нет.

А врач-реаниматолог Александр Бучак во время, когда Натали была нужна его помощь, вроде был занят другим пациентом: "Хотя в больнице есть видеонаблюдение, которое, якобы, не записывало. Сейчас реаниматолог в отпуске где-то за чертой области, а хирурга отстранили от работы. Но как нам рассказали, у того реаниматолога уже были подобные случаи, по которым до сих пор продолжаются суды".

В самой Ривненской областной клинической больнице отказались комментировать OBOZREVATEL историю с Натальей Лукащик: "По поводу лечения пациентов я не даю никакой информации. Приезжайте, показывайте ваше удостоверение, и если вы действительно журналист, и я готова ответить на ваши вопросы. Вы же не знаете, я действительно медицинский директор Обуховская Лариса Ивановна, или может, я убирала в этом кабинете и взяла трубочку, а я не знаю, действительно ли вы журналист".

У Сергея Лукащика после смерти жены осталось двое детей – 14-летний Роман и 8-летняя Дарья.