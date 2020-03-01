Рисковал жизнью: появилось показательное видео спасения собаки подростком на Львовщине

13-летний Максим Василишин, который прополз 20 метров по узкому тоннелю теплотрассы и получил ожоги рук, спасая чужую собаку, рассказал детали героической спецоперации.

Видео поделились в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Там рассказали, что инцидент произошел, когда школьник вместе с друзьями возвращался из школы и встретил женщину, которая просила о помощи, так как ее собака Арчи застрял в теплотрассе. Парень решил спуститься и спасти животное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Подросток рассказал, что в теплотрассе было мало воздуха и места, но, несмотря на это, он решил помочь.

"Было очень мало места, также там были кости различных животных, воздуха было очень мало, однако, мысленно себе говорил, что пока я его не вытащу, я не хочу вылезать сам, ведь хотелось помочь, потому что жалко животное", – рассказал юный герой

Руководство областной ГСЧС наградило его грамотой за героизм. Там предупредили, что подобные поступки смертельно опасны, и призывали в подобных случаях сразу обращаться в экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Туле (Россия) 14-летний школьник получил удар током, когда пытался достать котенка, который застрял в трансформаторной будке.

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