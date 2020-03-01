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1 марта • обновлено в 21:22
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Рисковал жизнью: появилось показательное видео спасения собаки подростком на Львовщине

1.6т
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13-летний Максим Василишин, который прополз 20 метров по узкому тоннелю теплотрассы и получил ожоги рук, спасая чужую собаку, рассказал детали героической спецоперации.

Видео поделились в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Там рассказали, что инцидент произошел, когда школьник вместе с друзьями возвращался из школы и встретил женщину, которая просила о помощи, так как ее собака Арчи застрял в теплотрассе. Парень решил спуститься и спасти животное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Подросток рассказал, что в теплотрассе было мало воздуха и места, но, несмотря на это, он решил помочь.

Появилось показательное видео спасения собаки подростком на Львовщине

"Было очень мало места, также там были кости различных животных, воздуха было очень мало, однако, мысленно себе говорил, что пока я его не вытащу, я не хочу вылезать сам, ведь хотелось помочь, потому что жалко животное", – рассказал юный герой

Руководство областной ГСЧС наградило его грамотой за героизм. Там предупредили, что подобные поступки смертельно опасны, и призывали в подобных случаях сразу обращаться в экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Туле (Россия) 14-летний школьник получил удар током, когда пытался достать котенка, который застрял в трансформаторной будке.

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Автор
Глеб Иванов
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