РФ отправила Украине ноту протеста из-за акции ветеранов войны под посольством

Россия направила Украине ноту протеста из-за акции протеста, которую ветераны войны на Донбассе провели под посольством России в Украине в День добровольца 14 марта. В частности, они зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты.

Как сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, якобы пожара удалось избежать "по счастливой случайности", передает "РИА Новости"

"По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги", – сказала пропагандистка.

Ветераны войны на Донбасе жгли файеры под посольством России

Она отметила, что полиция находилась у посольства, но никого не задержала. По ее словам, киевские власти якобы продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и "не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялся Марш добровольцев. Участники прошли колонной к посольству России. Шествие закончилось ударом ракетницей по здании ведомства и разрывом флага РФ.

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