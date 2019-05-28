ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
ЖурналистВсе статьи автора

"Жесткий удар по всей России": чем обернется демарш Кремля против трибунала ООН

435Читать материал на украинском

Россия снова пошла против международного права, отказавшись выполнить решение трибунала ООН и вернуть 24 пленных украинских моряков. Теперь Москву могут ожидать дополнительные проблемы и новые санкции. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Международный трибунал обязал РФ немедленно отпустить украинских военнопленных моряков.

  • В Кремле заявили, что не будут исполнять решение суда.

  • За неисполнение РФ грозят новые санкции.

Новости
Захват моряков у Керченского пролива: Матиос рассказал об ответе РФ от Украины

Как отреагировал Запад

В субботу, 25 мая, Международный трибунал принял решение по делу о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков и захвату трех морских суден. Он постановил:

  • Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

  • Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

  • Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

В трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Украины были исчерпаны, Киев пытался вести переговоры с Россией, но безуспешно.

Украинские пленные моряки

Украинские пленные моряки

Новости
"Свободу морякам!" Россияне взбунтовались против Путина из-за Украины

В украинском МИД заявили, что ожидают скорого выполнения Россией решения трибунала ООН. Освободить военнопленных моряков также призвали в США и Германии.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены!" – написал в своем Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли", – говорится в заявлении МИД ФРГ.

Новости
"Ждем дома": Тимошенко поприветствовала решение трибунала об освобождении украинских моряков

Однако решение Международного трибунала промежуточное, для рассмотрения дела по захвату украинских моряков по существу будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции ООН по морскому праву. Но этот факт никоим образом не влияет на обязательство РФ выполнить решение суда.

Санкции ждут

В Украине уже заявили, что в случае невыполнения решения трибунала к РФ могут применить международные санкции.

Новости
"Красная линия для Кремля!" Порошенко оценил решение трибунала по морякам

"Если же Москва решит игнорировать это решение (об освобождении украинских моряков. — Ред.), то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России", — заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам экс-судьи Международного суда ООН и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Владимира Василенко, решение суда дает основания для введения жестких мер по отношению к РФ.

Международный трибунал ООН

Международный трибунал ООН

"Это является основанием к введению жестких, системных санкций, и не только против отдельных лиц, а против России как государства. При этом эти санкции должны быть секторальными", – заявил дипломат в комментарии OBOZREVATEL.

Он отметил, что РФ уже давно систематически нарушает нормы международного права, а отсутствие должной реакции приводит к дальнейшим злоупотреблениям со стороны России.

Новости
Смеялись в лицо врагам: Цимбалюк показал сильное видео с пленными украинскими моряками

"Если бы наши западные партнеры серьезно относились к поведению России, они уже давно применили более жестокие санкции, так как РФ систематически нарушает нормы международного права. Эти нарушения ведут к разрушению международного правопорядка", – отметил он.

Несколько вариантов действенных санкций, которые бы смогли ускорить возвращение украинских моряков на родину назвал экс-первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Степан Гавриш.

"Если Россия не выполнит решение суда, то относительно нее будут введены ограничения, предусмотренные в международном морском праве. Например, это недопуск российских судов, особенно с крымской пропиской или военных, в иностранные порты для заправки. Это может быть арест имущества", – заявил он.

Новости
Трибунал по пленным украинским морякам: названы последствия для России

При этом экс-замсекретаря СНБО отметил, что решения международных судов в нынешних условиях имеют настолько жесткую юрисдикцию, что игнорировать их не осмеливается никто.

Но в скором выполнении решения суда сомневается правозащитница Мария Томак. По ее мнению, моряков не отпустят до завершения суда в РФ и вынесения приговора.

"То есть Россия однозначно захочет провести суд, я думаю это будет публичный процесс, где она будет озвучивать версию, которую как раз Международный трибунал ООН фактически опроверг, про то что Украина устраивала провокацию. Они захотят эту тему публично продвигать, в присутствии камер и международных медиа. И только после этого они будут готовы обсуждать какие-либо процессы освобождения", – объяснила правозащитница в эфире ObozTV.

Новости
Трибунал по пленным украинским морякам: нарушительницу-Россию "ткнули носом"

РФ отказывается отпускать моряков

И действительно, в Министерстве иностранных дел России уже заявили, что Международный трибунал по морскому праву якобы не уполномочен рассматривать иск Украины.

Смотрите видео по теме:

"На данном этапе речь не идет о рассмотрении претензий Украины. Во время дальнейшего арбитражного разбирательства мы намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в частности, отсутствие в арбитраже юрисдикции рассматривать эту ситуацию", — заявили в российском ведомстве.

Новости
Украина обратилась к России с угрозой из-за пленных моряков: что известно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что Кремль не собирается менять позицию относительно возможности освобождения 24 украинских моряков: они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

По его словам, в отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд.

Из-за чего суд

25 ноября 2018 года в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива произошел вопиющий случай — пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время его планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь.

"Жесткий удар по всей России": чем обернется демарш Кремля против трибунала ООН

С применением оружия РФ подбила еще два украинских корабля — "Бердянск" и "Никополь". Все три судна захвачены и отбуксирован в порт Керчи в аннексированном Крыму.

Захваченные украинские судна

Захваченные украинские судна

Экипаж судна из 24 украинских моряков был арестован московским судом, украинцы признали себя военнопленными. 27 мая 2019 года Московский городской суд продлил арест всем пленным украинским морякам до конца июля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения