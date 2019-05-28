"Жесткий удар по всей России": чем обернется демарш Кремля против трибунала ООН

Россия снова пошла против международного права, отказавшись выполнить решение трибунала ООН и вернуть 24 пленных украинских моряков. Теперь Москву могут ожидать дополнительные проблемы и новые санкции. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Международный трибунал обязал РФ немедленно отпустить украинских военнопленных моряков.

В Кремле заявили, что не будут исполнять решение суда.

За неисполнение РФ грозят новые санкции.

Как отреагировал Запад

В субботу, 25 мая, Международный трибунал принял решение по делу о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков и захвату трех морских суден. Он постановил:

Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

В трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Украины были исчерпаны, Киев пытался вести переговоры с Россией, но безуспешно.

Украинские пленные моряки

В украинском МИД заявили, что ожидают скорого выполнения Россией решения трибунала ООН. Освободить военнопленных моряков также призвали в США и Германии.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены!" – написал в своем Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли", – говорится в заявлении МИД ФРГ.

Однако решение Международного трибунала промежуточное, для рассмотрения дела по захвату украинских моряков по существу будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции ООН по морскому праву. Но этот факт никоим образом не влияет на обязательство РФ выполнить решение суда.

Санкции ждут

В Украине уже заявили, что в случае невыполнения решения трибунала к РФ могут применить международные санкции.

"Если же Москва решит игнорировать это решение (об освобождении украинских моряков. — Ред.), то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России", — заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам экс-судьи Международного суда ООН и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Владимира Василенко, решение суда дает основания для введения жестких мер по отношению к РФ.

Международный трибунал ООН

"Это является основанием к введению жестких, системных санкций, и не только против отдельных лиц, а против России как государства. При этом эти санкции должны быть секторальными", – заявил дипломат в комментарии OBOZREVATEL.

Он отметил, что РФ уже давно систематически нарушает нормы международного права, а отсутствие должной реакции приводит к дальнейшим злоупотреблениям со стороны России.

"Если бы наши западные партнеры серьезно относились к поведению России, они уже давно применили более жестокие санкции, так как РФ систематически нарушает нормы международного права. Эти нарушения ведут к разрушению международного правопорядка", – отметил он.

Несколько вариантов действенных санкций, которые бы смогли ускорить возвращение украинских моряков на родину назвал экс-первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Степан Гавриш.

"Если Россия не выполнит решение суда, то относительно нее будут введены ограничения, предусмотренные в международном морском праве. Например, это недопуск российских судов, особенно с крымской пропиской или военных, в иностранные порты для заправки. Это может быть арест имущества", – заявил он.

При этом экс-замсекретаря СНБО отметил, что решения международных судов в нынешних условиях имеют настолько жесткую юрисдикцию, что игнорировать их не осмеливается никто.

Но в скором выполнении решения суда сомневается правозащитница Мария Томак. По ее мнению, моряков не отпустят до завершения суда в РФ и вынесения приговора.

"То есть Россия однозначно захочет провести суд, я думаю это будет публичный процесс, где она будет озвучивать версию, которую как раз Международный трибунал ООН фактически опроверг, про то что Украина устраивала провокацию. Они захотят эту тему публично продвигать, в присутствии камер и международных медиа. И только после этого они будут готовы обсуждать какие-либо процессы освобождения", – объяснила правозащитница в эфире ObozTV.

РФ отказывается отпускать моряков

И действительно, в Министерстве иностранных дел России уже заявили, что Международный трибунал по морскому праву якобы не уполномочен рассматривать иск Украины.

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"На данном этапе речь не идет о рассмотрении претензий Украины. Во время дальнейшего арбитражного разбирательства мы намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в частности, отсутствие в арбитраже юрисдикции рассматривать эту ситуацию", — заявили в российском ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что Кремль не собирается менять позицию относительно возможности освобождения 24 украинских моряков: они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины.

Дмитрий Песков

По его словам, в отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд.

Из-за чего суд

25 ноября 2018 года в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива произошел вопиющий случай — пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время его планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь.

С применением оружия РФ подбила еще два украинских корабля — "Бердянск" и "Никополь". Все три судна захвачены и отбуксирован в порт Керчи в аннексированном Крыму.

Захваченные украинские судна

Экипаж судна из 24 украинских моряков был арестован московским судом, украинцы признали себя военнопленными. 27 мая 2019 года Московский городской суд продлил арест всем пленным украинским морякам до конца июля.

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