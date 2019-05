"Жесткий удар по всей России": чем обернется демарш Кремля против трибунала ООН

Россия снова пошла против международного права, отказавшись выполнить решение трибунала ООН и вернуть 24 пленных украинских моряков. Теперь Москву могут ожидать дополнительные проблемы и новые санкции. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В субботу, 25 мая, Международный трибунал принял решение по делу о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков и захвату трех морских суден. Он постановил:

В трибунале также отметили, что возможности достижения мирного решения конфликта со стороны Украины были исчерпаны, Киев пытался вести переговоры с Россией, но безуспешно.

В украинском МИД заявили, что ожидают скорого выполнения Россией решения трибунала ООН. Освободить военнопленных моряков также призвали в США и Германии.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены!" – написал в своем Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

It’s past time for Russia to release the 🇺🇦 crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT