''РФ нужна вся Украина'': в Кабмине ответили на признание Лаврова

Россия не собирается признавать так называемые "ЛНР" и "ДНР", потому что ее интересует вся территория Украины, а мировое сообщество не смолчит.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, который отметил, в случае признания РФ оккупированных "республик", мир будет реагировать более масштабными санкциями против Кремля.

"В 2008 году состоялась российская агрессия в Грузии с последующим признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Но на тот момент Россия не воспринималась миром как страна-агрессор. Даже был доклад ОБСЕ, где фактически было сказано, что трехмиллионная Грузия напала на Россию", – напомнил чиновник.

Юрий Грымчак Цензор.НЕТ

"Сегодня ситуация очень отличается от той, что была 10 лет назад. За эти годы мир изменился, за последние 4 года необъявленной войны России против Украины, мир признает РФ страной-агрессором. Вчера было голосование на Генассамблее ООН где это фактически подчеркнули", – пояснил он.

Именно поэтому, по мнению Грымчака, если Россия пойдет на такой шаг, то миру придется реагировать по полной программе, и применять все возможные санкции.

Еще одна причина, из-за чего РФ не признает ОРДЛО – потому что им нужна вся Украина, считает замминистра.

"Лавров сказал то, о чем мы все и так знали, РФ не нужны отдельные районы Донецкой и Луганской областей, им нужна вся Украина. Они попытались это сделать военным путем, но им не удалось. Сегодня они рассчитывают на смену власти в Украине, они об этом открыто говорят. И это открытый месседж того, что им нужна вся Украина, они это не очень скрывают", – сказал Грымчак.

Сергей Лавров РИА Новости

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республиках" оккупанты заставляют террористов отказываться от украинских паспортов и мобильных операторов.