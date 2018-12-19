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''РФ нужна вся Украина'': в Кабмине ответили на признание Лаврова

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Россия не собирается признавать так называемые "ЛНР" и "ДНР", потому что ее интересует вся территория Украины, а мировое сообщество не смолчит.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, который отметил, в случае признания РФ оккупированных "республик", мир будет реагировать более масштабными санкциями против Кремля.

"В 2008 году состоялась российская агрессия в Грузии с последующим признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Но на тот момент Россия не воспринималась миром как страна-агрессор. Даже был доклад ОБСЕ, где фактически было сказано, что трехмиллионная Грузия напала на Россию", – напомнил чиновник.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

Цензор.НЕТ

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"Сегодня ситуация очень отличается от той, что была 10 лет назад. За эти годы мир изменился, за последние 4 года необъявленной войны России против Украины, мир признает РФ страной-агрессором. Вчера было голосование на Генассамблее ООН где это фактически подчеркнули", – пояснил он.

Именно поэтому, по мнению Грымчака, если Россия пойдет на такой шаг, то миру придется реагировать по полной программе, и применять все возможные санкции.

Еще одна причина, из-за чего РФ не признает ОРДЛО – потому что им нужна вся Украина, считает замминистра.

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"Лавров сказал то, о чем мы все и так знали, РФ не нужны отдельные районы Донецкой и Луганской областей, им нужна вся Украина. Они попытались это сделать военным путем, но им не удалось. Сегодня они рассчитывают на смену власти в Украине, они об этом открыто говорят. И это открытый месседж того, что им нужна вся Украина, они это не очень скрывают", – сказал Грымчак.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

РИА Новости

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республиках" оккупанты заставляют террористов отказываться от украинских паспортов и мобильных операторов.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Грымчак, нет, не вся "украина", только до Галицыыыыыи польской, и ещё то, шо хотят румыны и венгры, но с вашими долгами перед МВФ, а остальное под нашим протекторатом, но с умом ...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мировое сообщество???А вы сами то что???Или вас нет???Бабы вы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, подумайте, нахрена вы нам нужны? Это надо будет кормить 40 миллионов голодранцев, что-то делать со всеми вашими фашистскими группировками, не забудьте про ваш долг. Что, после оккупации всей Украины, нам его придётся выплачивать? Проще оставить всё как есть, вы сами друг друга перегрызёте.
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