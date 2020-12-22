Резников: Украина направит цистерны с водой в Крым в случае катастрофы

Украина направит цистерны с водой в оккупированный Крым в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільне Новини". На полуострове уже длительное время есть проблемы с водой, гражданское население получает ее от оккупантов почасово.

Чиновник заявил, что по теме восстановления водоснабжения из Украины в Крым "даже нечего обсуждать".

"Будет деоккупация Крыма – будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению журналиста Андрея Клименко, дефицит воды на полуострове напрямую связан с переселением оккупантов.

По его подсчетам, за время оккупации на украинский полуостров переселили не менее 1 млн человек с территории РФ. В целом количество населения здесь теперь составляет около 3 млн человек.