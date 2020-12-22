Резников назвал способ прекратить войну на Донбассе с помощью иностранцев

Россияне вряд ли захотят стрелять в профинансированные иностранцами предприятия на Донбассе, и это поможет остановить войну на Донбассе.

Такое мнение в интервью "Суспільне Новини" выразил вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы ТКГ Алексей Резников. Но для привлечения зарубежных инвестиций Украина должна выполнить несколько условий, подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что, по разным оценкам, украинская экономика потеряла более $100 млрд из-за войны на востоке. Согласно исследованию Венского экономического института, на ее восстановление необходимо не менее $27 млрд. Их источником могут стать инвестиции, считает Резников.

"Нужно создать такой экономико-правовой ландшафт, чтобы инвестор захотел прийти и вложить в рискованную территорию. Мы должны создать интересные условия... Пандемия показала, что размещение производства в Китае дает большие риски. Мы говорим: стройте производство у нас. Рабочая и квалифицированная сила, многие увольняются с закрывающихся шахт", – уточнил он.

По словам вице-премьера, бизнес интересуют даже не налоги, а упрощенные процедуры регистрации, справедливая судебная система, страхование рисков.

"Чтобы покрывать риски, нужно создать страховой фонд, в который правительство что-то должно положить из бюджета, а страховые международные компании с радостью пойдут в этот бизнес", – считает Резников.

Потенциальных инвесторов интересует вопрос инфраструктуры, рабочей силы и рынка сбыта, сказал министр.

"Что это значит для нас? Должны построить дороги. Это и программа "Большая стройка" – в Луганской и Донецкой уже строятся. Это и проект строительства железнодорожного пути в 60 км на Луганщине, где есть тупик, которым отрезан агробизнес от основной железнодорожной магистрали. Мы занимаемся этим с Европейским инвестиционным банком и "Укрзализныцей", – заявил он.

Известно, что предварительная стоимость указанного проекта – €70-80 млн евро, Европейский инвестбанк готов поддержать Украину.

"Ну а рынок сбыта – это ЕС. У нас действует Соглашение об Ассоциации с ЕС: производи и продавай. Здесь можно строить производство с нуля. Все это входит в концепцию будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которую мы закончили писать", – рассказал Резников.

По его словам, правительственный комитет уже рекомендовал Кабмину утвердить этот документ – после этого Украина станет субъектом для разговоров с послами, готовыми говорить с представителями бизнеса своих стран.

Относительно того, захотят ли инвесторы вкладываться в территорию, приближенную к фронту, вице-премьер ответил так:

"А если там будет стоять завод, профинансированный, например, США, израильскими бизнесменами, французами, немцами, голландцами? Вы уверены, что россияне захотят туда стрелять? У меня есть сомнения".

Он в очередной раз напомнил, что вопросы соблюдения Будапештского меморандума с повестки дня Украина также не снимает.

Что касается поддержки Запада, надо "увеличить санкционное давление (на Россию, – ред.), дать бизнесу мотивацию, чтобы они пришли в Украину", считает Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Резникова, Украина направит в оккупированный Крыму цистерны с водой, когда международные организации признают там гуманитарную катастрофу.

Сейчас же у российских оккупантов хватает запасов воды для гражданского населения.