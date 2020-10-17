Резников озвучил судьбу жителей Донбасса с паспортами России после деоккупации
Владельцы паспортов РФ смогут остаться, но будут считаться иностранцами
У переселенцев будет возможность вернуться на Донбасс и "начать жизнь с нуля"
Жители Донбасса с российскими паспортами после деоккупации смогут остаться на этих территориях, но будут считаться иностранцами.
Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому изданию N1, которое было опубликовано в пятницу, 16 октября.
Он отметил, что Украина возьмет пример с Хорватии: даст людям свободный выбор и будет защищать национальные меньшинства.
Резников подчеркнул, оккупированные территории покинули около 1,5 миллиона человек. По его словам, после освобождения Донбасса переселенцы смогут вернуться и "начать жизнь с нуля".
Вице-премьер добавил, что в Донецкой и Луганской областях помимо российской диаспоры проживает много других национальностей, в том числе греков и армян, которым также пришлось уехать.
"Каждый человек и национальное меньшинство имеют право на реализацию своих прав", – сказал Резников.
Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.
Резников также отметил, что вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.