Резников озвучил судьбу жителей Донбасса с паспортами России после деоккупации

Жители Донбасса с российскими паспортами после деоккупации смогут остаться на этих территориях, но будут считаться иностранцами.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому изданию N1, которое было опубликовано в пятницу, 16 октября.

Он отметил, что Украина возьмет пример с Хорватии: даст людям свободный выбор и будет защищать национальные меньшинства.

Резников подчеркнул, оккупированные территории покинули около 1,5 миллиона человек. По его словам, после освобождения Донбасса переселенцы смогут вернуться и "начать жизнь с нуля".

Вице-премьер добавил, что в Донецкой и Луганской областях помимо российской диаспоры проживает много других национальностей, в том числе греков и армян, которым также пришлось уехать.

"Каждый человек и национальное меньшинство имеют право на реализацию своих прав", – сказал Резников.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.

Резников также отметил, что вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.