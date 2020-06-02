Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день не видит угрозы полномасштабной войны с Россией.

Как он пояснил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, это маловероятно, поскольку за время войны на Донбассе в Украине появилось около 350 тысяч подготовленных украинских воинов.

"Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 000 украинских военных прошли испытание на восточном фронте. Это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня и многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", – сказал он.

Алексей Резников

Политик также подчеркнул, что война в Украине – это война на востоке Европы. По словам Резникова, необходимо возобновить доверие, которое было закреплено в Будапештском меморандуме.

"На самом деле война происходит не на востоке Украины, война происходит на востоке Европы. Поэтому мы призываем и приглашаем наших западных партнеров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку. Откровенную, честную, глядя друг другу в глаза. И будем думать, что делать дальше", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, нужно обсудить со странами-подписантами с целью создания новой площадки для поддержки и восстановления территориальной целостности государства.

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