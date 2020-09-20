Резников – о миротворцах ООН на Донбассе: вопрос пока отложен

Украине нужна будет помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. Этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН

"Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили", – пояснил он.

По словам Резникова, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

"Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а потом уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что в случае неуспеваемости реализации Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может вернуться к так называемому Плану Б. Он среди прочего предусматривает введение миротворческой миссии.