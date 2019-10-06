Зальет дождями: синоптики пообещали Украине резкое похолодание

В ночь на 6 октября температура в регионах Украины опустится ниже нуля, однако в среднем составит порядка +6...+10°, причем похолодание будет сопровождаться обильными осадками.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. При этом на юге ожидается умеренная прохлада на уровне +17°.

Карта прогноза погоды на 6 октября meteo.gov.ua

"Не промочите ноги, не простудите носы, оденьте шапки, держитесь теплых мест, уютных кошек и своих людей. В воскресенье температура в среднем составит +6 – +13 градусов", – отмечает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. На Западе ближе к Карпатам возможен мокрый снег.

Также синоптики отмечают, что в воскресенье холоднее всего будет на западе, а именно на Львовщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье, где температура упадет до +7°...+9°. Самая теплая погода ожидается на юге страны, в Одесской и Николаевской областях, где столбики термометров поднимутся до +12°...+17°.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

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