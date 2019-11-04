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4 ноября • обновлено в 23:15
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"Режим Путина уже тут": бегству Бабченко из Украины дали тревожное объяснение

1.8т Читать материал на украинском

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко внезапно уехал в Израиль, поскольку почувствовал, что президент РФ Владимир Путин берет реванш в Украине.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой. По ее словам, отъезд российского журналиста – повод для украинцев серьезно задуматься.

Зверобой отметила, что Бабченко "приехал из страны, где он очень хорошо почувствовал, что такое режим путинизма".

"Не стану его за это осуждать, потому что, возможно, он понимает лучше других, кто находился здесь все эти годы, что сюда пришло. Слишком хорошо это понимает", – подчеркнула она.

По словам волонтера, журналист мог опасаться, что его при содействии нынешних украинских властей "тут запакуют сейчас, вывезут в Россию и человек просто пропадет".

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"Он в очень серьезном режиме жил, он знает, что это такое. Это у нас страна непуганых идиотов. А отдельные люди понимают, с чем мы имеем дело. Возможно, он уже понял, что режим Путина уже тут – через нашу власть. Сейчас ставят на должности "95 квартал" и регионалов. Кто такой Медведчук? Кум Путина, на минутку, в Верховной Раде. Все хорошо у них. Пророссийские силы опять берут власть, что им стоит выдать этого гражданина обратно России?" – заявила Зверобой.

"При всех проблемах Порошенко пророссийские силы сидели тихо. Не имели возможности быть в Верховной Раде, занимать посты. Бабченко как представитель путинского мира тут спокойно себя чувствовал, а сейчас наоборот выехал. Надо над этим серьезно задуматься", – добавила она.

Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко

kp.ua

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персоны
Маруся Зверобой Аркадий Бабченко Владимир Путин
Место
Украина
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Отменить бы позорную комиссию телерадиомовлення , которая не пустила марув на Евровидение , эту комиссию пора отправить на ссылку в ж....
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ребят, а мне вот интересно, а что это за низкопоклонство? Что за рабская сущность? Короче, зачем фамилии украинские на русский переводите, если тётка - Звиробий (на видео) , какого лешего она Зверобой?
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