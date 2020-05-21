Режим "мягких шагов" затянется: Аваков рассказал, как Украина будет выходить из карантина

Украинцы будут несколько месяцев постепенно выходить из карантина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет изобретена вакцина или качественное лекарство.

Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что украинцы должны быть осторожными, пока карантин не завершится.

"С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще послабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкой протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", – сказал Арсен Аваков.

Арсен Аваков МВД Украины

Также он отметил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС – в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Республику Молдову. Однако сейчас туда могут ездить только обладатели паспортов или вида на жительство в этих странах.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме", – отметил Арсен Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновят работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза, а также Молдовой.