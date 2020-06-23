Режим КПП и специальное время для пожилых: на Закарпатье ужесточили карантин

В Закарпатской области, которая является одним из лидеров в Украине по росту количества инфицированных COVID-19, отменили ослабление карантина.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья, такое решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА. Некоторые ограничения начали действовать уже с 23 июня.

Так, с 00:00 23 июня заработали КПП на Яблунецком и Абранском перевалах.

С 25 июня больницам запретили проводить плановую госпитализацию, кроме помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным. Разрешено также оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Все медучреждения будут принимать больных COVID-19.

В выходные и праздничные дни в области запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом. Это касается как городского, так и пригородного, междугородного и внутриобластного сообщений.

Аптекам и банкам порекомендовали обслуживать пожилых людей только в специально отведенное время – с 11:00 до 13:00.

За последние сутки в Закарпатской области зафиксировали 103 новых случая инфицирования COVID-19.

В Закарпатской области отменили ослабление карантина Facebook Закарптского областного Центра общественного здоровья

В Закарпатской области отменили ослабление карантина Facebook Закарптского областного Центра общественного здоровья

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк заявил об ухудшении эпидситуации в области.Реанимационные отделения в опорных больницах на Закарпатье переполнены больными с COVID-19.