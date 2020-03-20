Режим ЧС введут в новых областях: в МВД раскрыли детали

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта может быть введен во Львовской и Харьковской областях.

Об этом в студии политического ток-шоу "Свобода Свобода слова Савіка Шустера" 20 марта заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Трансляция эфира велась на YouTube-канале программы.

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"Это действие Кодекса о гражданской защите. По нему означает, что органы власти должны переходить в режим повышенной энергичности при несении службы", – рассказал Геращенко о ЧС.

facebook Антона Геращенко

Он подчеркнул, что данный режим не предполагает ограничений прав граждан. Более жесткий режим – чрезвычайное положение – "вводиться тогда, когда есть угроза государству, народу Украины".

"Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными, карантинными методами, которые есть сейчас, не удается остановить развитие вируса... Если мы увидим, что таких случаев будет сотни и ближе к тысячи, то наверное тогда президент, Совет национальной безопасности и обороны может принять решение о введении режима чрезвычайного положения", – пояснил Геращенко.

О чрезвычайной ситуации высказался и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В эфире "Свободы слова" он заявил:

"Мы сегодня приняли несколько важных решений. Это введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины, всего в шести уже введено. Очевидно, завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике".

Прямая трансляция эфира:

Как писалOBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 20 марта решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.

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