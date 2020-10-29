Режим чрезвычайной ситуации в Украине: МВД объяснило, как действует
В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, чем отличается режима "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".
Как сообщает МВД в Facebook, чрезвычайная ситуация вводится, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности при техногенных катастрофах, стихийных бедствиях или эпидемиях.
Власти организуют:
определяется руководитель работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;
штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;
информирование населения;
в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;
непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;
выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация;
режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;
остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС и ограничение доступа населения к такой зоне;
комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;
дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники;
усилена охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов;
привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.
В Украине режим чрезвычайной ситуации был введен 25 марта.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.