Режим чрезвычайной ситуации в Украине: МВД объяснило, как действует

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, чем отличается режима "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".

Как сообщает МВД в Facebook, чрезвычайная ситуация вводится, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности при техногенных катастрофах, стихийных бедствиях или эпидемиях.

Власти организуют:

определяется руководитель работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;

штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;

информирование населения;

в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;

непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация;

режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;

остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС и ограничение доступа населения к такой зоне;

комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;

дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники;

усилена охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов;

привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

Facebook МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.

В Украине режим чрезвычайной ситуации был введен 25 марта.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.