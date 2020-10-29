Режим чрезвычайной ситуации в Украине: МВД объяснило, как действует

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • Чрезвычайная ситуация вводится, когда в стране нарушены нормальные условия жизнедеятельности при эпидемиях

  • Власти организуют запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ

  • В случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения

В МВД разъяснили, что такое режим чрезвычайной ситуации

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, чем отличается режима "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".

Как сообщает МВД в Facebook, чрезвычайная ситуация вводится, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности при техногенных катастрофах, стихийных бедствиях или эпидемиях.

Власти организуют:

  • определяется руководитель работ или штаб, ответственные за ликвидацию происшествия;

  • штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;

  • информирование населения;

  • в случае необходимости в зоне ЧС возможна эвакуация населения;

  • непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

  • выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация;

  • режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;

  • остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС и ограничение доступа населения к такой зоне;

  • комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий;

  • дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники;

  • усилена охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов;

  • привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

Facebook МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.

В Украине режим чрезвычайной ситуации был введен 25 марта.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом в Украине будет введен только в том случае, если такой шаг инициирует президент.

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