"Резервация для индейцев": в сети показали ужас на украинской дороге

В сети опубликовали фото и видео, которые показывают ужасное состояние дороги Николаев – Кропивницкий (чтобы посмотреть его, доскрольте страницу до конца).

"Это тихий ужас!!! Отдельные участки дороги Николаев-Кропивницкий - "резервация для индейцев". Водители - на стадии эмоционально-физической деградация… Транспорт может проехать только крупногабаритный. "Мелкие" легковушки заныривают колесами полностью", – рассказывает журналистка Александра Ментель на своей странице в Facebook.

По ее словам, фото сделано 22 марта в с. Воссиятское Еланецкого района.

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

"Водителю, который решается "испытать" себя, и вести автомобиль участками трасы "Николаев -Кропивницкий", - нужно действительно иметь железные нервы. И, кроме того, из-за полученного стресса сразу после поездки - "в люльку", на больничный…" – пишет женщина.

Она отмечает, что ранее местные жители перекрывали трассу, пытаясь привлечь внимание к необходимости ремонта этого участка дороги, однако это не дало результата.

Александра Ментель также пишет, что 300 миллионов гривен, выделенных Кабмином на ремонт дороги Николаев-Кропивницкий, в области посчитали целесообразнее направить на другие нужды.

"Неужели есть "участки" хуже? Что же делать бедным сельским людям, населенные пункты которых расположены вдоль такой "выровненной грейдерами трассы". Хоть кричи "Караул". Я считаю, в нашей области на сегодняшний день есть единственная проблема № 1 – это ужасные дороги… Может все средства стоит направить на капитальный ремонт дорог Николаевщины? Потому что из-за несуществующих дорог люди начнут ненавидеть все начатые реформы, - так как с такими дорогами "опорные школы", "госпитальные" округа станут их кругами ада на земле", – добавляет журналист.

Пользователи оставили под постом в соцсети много возмущенных комментариев.

"Это действительно круг ада в Украине и в этом аде живут люди", – пишет Надежда Жук.

"Может власть думает, что для рабов хорошо и так", – пишет Валентина Концограда.

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Дорога Николаев-Кропивницкий Facebook / Александра Ментель

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети опубликовали видео, подтверждающее ужасное состояние дороги в городе Смела Черкасской области.