"Украина устала": АТОшник высказался о новой революции

Новая революция, о подготовке который заявил лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский, приведет к тому, что из Украины за границу выедут миллионы жителей.

"В наших условиях ведения войны я считаю, что идея должна быть одна – объединить Украину, вернуть людей, которые уехали за границу, а еще одна новая революция приведет к тому, что уедут еще миллионы, которые хоть как-то верят и не хотят от сюда уезжать", – сказал в комментарии "Обозревателю" офицер штаба батальона "Айдар" Игорь с позывным "Рубеж".

Боец отмети, что сейчас стране нужны не революции, а лидер, который объединит Украину.

"Вы знаете, недовольство этой властью, оно абсолютно тотальное. На фоне этого недовольства, конечно, такие люди, как Коханивский могут использовать ситуацию в любой момент даже в благих целях. Но я считаю, в данной ситуации в Украине должен быть лидер, который сможет объединить страну", – говорит он.

При этом офицер не считает Коханивского таким лидером.

"Коханивский? У него вероятно нет опыта. Вы знаете, что сейчас в Раду прошло очень много людей совершенно случайно, у которых нет опыта государственного строительства. Вот Коханивский, при все том, что он патриот и хороший человек, думаю, что он не обладает этим опытом. Мне кажется, что Украина устала от этих опытов", – отметил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", нашей власти выгодна ситуация, когда в Украине "нет ни войны, ни мира".