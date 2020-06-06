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6 июня • обновлено в 07:04
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Революция 1917 года в России принесла власть условным "73%"

Революция 1917 года в России принесла власть условным "73%". В результате чего Россия, а мы, как задолго до этого оккупированная территория, прицепом – все откатились далеко назад в развитии и перспективах.

Выбор тех же 73% в Украине, в 2019 году, по сути показал тот же эффект. Мы сегодня больше теряем, чем работаем на свое будущее. История ничему не учит, да?

И вот знаете, что интересно? Этот, с позволения сказать, "вирок" сейчас работает на свою аудиторию. Которой пока что было достаточно показать свое лицо по телевизору – жующее, ржущее или обещающее. Да, можно пострелять из лука, можно поесть шаурмы, позвонить любому должностному лицу на камеру и показать, какой ты крутой. Выполнить определенный запрос.

В 1917-м тоже был запрос на "отнять и поделить". Был еще, правда, "расстрелять" – сегодня существует лайт-версия "посадить Порошенко". Но суть событий одна. Такие запросы именно такого "великосветского общества " ни в одном из случаев не сделали никого успешнее, счастливее и умнее. Точка.

И все-таки, у нас сегодня есть шанс. Потому что у каждого из нас – свои примеры для вдохновения. У кого-то они кривляются на публику. А у кого-то – даже с минимальными, казалось, шансами на победу продолжают активно работать на результат. Кто-то принимает иностранных послов, а кому-то в это время нужно просто пожрать супчик перед камерами.

P.s. Кстати, по поводу 1917-го. Ни одна из сторон этой российской революции не была лояльна к украинской нации. И кто бы ни выиграл – у нас в любом случае своя дорога. Была, есть и будет.

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Автор
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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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