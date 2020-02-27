Шість років тому почалася окупація мого рідного краю. Окупанти ввели до Криму війська, вбили моїх друзів, інших посадили до в’язниці. Вони продовжують це робити, знущаючись з кримських татар, з українців, з російськомовних, які підтримують Україну, які є дійсно громадянами України, відчувають себе в окупації і чекають, коли ми їх звільнимо. Це обов’язково станеться.

Президент Зеленський, виступаючи на форумі, говорив дуже важливі і гарні речі про Крим. Я згідний майже з усім, що він казав. Він запропонував ввести День спротиву. Це добре, але я би дуже хотів якомога раніше відзначати інше свято, це свято деокупації Криму.

Коли почалась ця гібридна війна, а вона почалась з Криму, як казав пан Ахтем Чийгоз, ми щось таке відчували, але до кінця не вірили, що Путін наважиться ввести війська і піде на таке пряме захоплення. Ми бачили маневри його військових, але таке завжди було в Криму. Маю на увазі Чорноморський флот. Ми бачили як змінилась риторика проросійських кримських партій, а потім ставала все сильнішою і сильнішою. А далі все так швидко почало розвиватися, що вже запізно було щось робити.

На жаль, зараз в Україні я чую деякі думки від людей, політиків, держслужбовців, які мені нагадують часи Януковича. На жаль, реваншизм в нашій країні почав піднімати голову. Я би дуже не хотів, щоб це були ознаки майбутньої окупації всієї України. Бо українці зробили свій вибір і не хочуть повертатися ні в епоху Януковича, ні в Росію, щоб бути сателітом Путіна.

Я впевнений, що не дамо цього зробити нікому, ми обов’язково переможемо і збудуємо ту країну, яку всі бажаємо бачити, і відзначатимемо і День незалежності і свято повернення Криму.

Слава Україні!

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