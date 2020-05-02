Рестораторы пришли на Банковую и выдвинули ультиматум Зеленскому
Рестораторы Киева провели акцию под Офисом президента Украины Владимира Зеленского с требованием разрешить открытие летних террас во время карантина из-за коронавируса COVID-19.
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Участники акции расставили столики возле здания ОПУ, имитируя летнюю площадку ресторана. Всем желающим покушать бесплатно раздали гречку с котлетами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Хто захочет, может оставлять "чаевые", которые пойдут на поддержку украинских медиков, задействованных в борьбе в коронавирусом.
Один из организаторов акции, ресторатор Дмитрий Федотенков рассказал "Стране", что их главная задача – побудить власти пересмотреть карантин и разрешить работу летних площадок, что позволит восстановить 200 тысяч рабочих мест в сфере общепита по всей стране.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Также протестующие развернули плакат "Требуем пересмотреть велюровый карантин", намекая, что правила должны быть одни для всех ресторанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.