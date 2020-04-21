Украинские рестораторы обратились к Кабмину с просьбой разрешить им работать во время карантина при условии соблюдения мер безопасности.

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Соответствующее письмо к правительству опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Федотенков, отметив, что распространение послаблений на ресторанный бизнес позволит обеспечить работой порядка 80 тысяч украинцев.

"Завтра правительство официально продлит карантин до 12 мая и введет ряд смягчающих мер. Мы бы очень хотели оказаться в этом списке. И у нас есть дельное предложение, как это сделать, чтобы все были здоровы и минимум 80 тыс. человек отправились на работу. Чтобы не пришлось наши рестораны делать продовольственными лавками по продаже костюмов биозащиты и Обуховской бумаги с доставкой за поворотом", – написал он.

Обращаясь к правительству, он и его коллеги отметили, что ресторанный бизнес – один из самых пострадавших по итогам пандемии. К тому же, в силу объективных причин, он вынужден будет возобновить свою деятельность одним из последних.

Карантин в ресторанах "24 канал"

"Есть дельное предложение, как можно смягчить удар по отрасли одним действием. В крупных городах есть системные рестораны с большими и просторными летними площадками, имеющими спрос у граждан в теплую погоду. Контролируемая территория, где администрация способна организовать и обеспечить соблюдение всех ограничительных норм – маски, контроль на входе, дезинфекция, дистанция между посадочными местами по 1,5-2 м, жесткая санитария внутри объекта, штрафы за нарушения. Подчеркнем – речь идет исключительно об открытых летних площадках", – говорится в открытом письме рестораторов.

Также они подчеркнули, что резервация столов на открытых террасах будет происходить по предварительной брони и возможностью дозировать количество гостей.

"Запуск этих площадок позволит поддержать средний бизнес, улучшить занятость в городах, а это до 80 тыс. "оживших" рабочих мест, что даст эффект для экономики в сотни раз лучше любых налоговых льгот, о которых сегодня в теории рассуждают чиновники", – обратились представители сферы услуг к правительству.

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