Рестораторы Львова сняли видео без штанов: если нужно – вводите локдаун

Рестораторы известных львовских заведений выступили против карантина выходного дня в Украине, заявив, что он "убивает бизнес".

Предприниматели записали видеообращение к власти. Они сказали, что новая стратегия карантина оставила их "без штанов". Этот тезис мужчины показали буквально, представ на видео в куртках, но без брюк. Ролик был опубликован на YouTube-канале "Дайте працювати" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В ролике снялись владелец сети "Мастерская карамели" Андрей Дзюбан, владелец кофеен "Мир кофе" Маркиян Бедрий, совладелец Театра пива "Правда" Юрий Заставный, ресторатор Вардкес Арзуманян и основатели "Холдинга эмоций! Fest" Андрей Худо и Юрий Назарук.

Рестораторы потребовали начать "реально, а не показательно" контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также ввести полный локдаун и "закрыть все", если это нужно, вместо карантина по субботам и воскресеньям.

"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей", – подытожили бизнесмены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Верховной Раде Украины не проголосовали за отмену карантина выходного дня. В то же время 149 народных депутатов поддержали снятие нововведенных ограничений.

Что такое карантин выходного дня и какие правила он предусматривает, читайте по ссылке.