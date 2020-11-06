На Харьковщине после протеста рестораторов смягчили карантин

Учреждениям общепита Харьковской области, расположенным в "красной" карантинной зоне, разрешили работать до 22:00.

Информацию обнародовал председатель Харьковской ОГА на своей странице в Facebook. Это стало компромиссным решением для обеих сторон – работников и власти.

"Уважаемые представители ресторанного бизнеса! К сожалению, в этом году мы столкнулись с очень сложным выбором, где на одной чаше весов – человеческие жизни и здоровье, а на другой – нормальная жизнедеятельность. Этот выбор по-своему очень болезненный для всех. Мы понимаем все трудности, с которыми вам пришлось столкнуться из-за пандемии COVID-19 и внедренных карантинных ограничений. Мы делаем максимум для того, чтобы вы работали. Ограничения "красной зоны" предусматривают полное закрытие заведений общественного питания, но мы добились разрешения работать до 22:00" – написал он.

Кучер еще раз напомнил, что не допустить нежелательного для всех полного локдауна в Украине поможет только соблюдение противоэпидемических мероприятий и сознательное поведение каждого украинца.

Харьковская ОГА пошла навстречу работникам сферы общепита Facebook Алексей Кучер

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Харькове работники общепита протестовали против введения ограничительных мер из-за COVID-19. Они передали свои требования представителям Харьковской ОГА.