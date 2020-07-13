Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенко пригласил киевлян развлекаться до утра. Видеофакт
Ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей в ночное время, несмотря на карантинные ограничения.
На странице ресторана в Instagram около полуночи выложили сторис, где сообщили о готовности принять клиентов до утра. “Город засыпает, но не Велюр. Ждем Вас до 6 утра”, – написали в рекламном сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)
Народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова в Facebook назвала такую ситуацию издевательством над порядочными бизнесменами.
“Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаные!
Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра. Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо.
Это тот пример, когда все равны, но есть свои – равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат – не то, что не прячешься, а еще рекламу даешь, а если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют”, – написала Устинова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, открыто работающий во время карантина, попал под шквал критики в соцсетях.