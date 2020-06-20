Сеть ресторанов "Львовские круассаны" решила отказаться от русского языка

Украинская сеть ресторанов "Lviv Croissants" ("Львовские круассаны") отказалась от меню для посетителей на русском языке.

Об этом пресс-служба "Львовских круассанов" сообщила в Facebook. В компании пояснили, что установили терминалы для самообслуживания, где по умолчанию был русский язык, однако эту опцию принципиально убрали.

"К сожалению, изменить настройки за один-два дня мы физически не могли. Но сознательно решили, что не будем оттягивать установление таких терминалов. Хотя и решили, что русского языка в наших заведениях не будет", – сказано в сообщении.

В то же время в терминалах для бесконтактного заказа можно выбрать украинский, английский и польский язык.

По словам представителей компании, этот способ заказа должен помочь обеспечить безопасность гостей и сотрудников в условиях эпидемии коронавируса.

"Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL: