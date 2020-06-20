МоваЯзык

Топ-темы:

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" решила отказаться от русского языка

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1,5 т.
'Lviv Croissants' отказались от российского языка

"Lviv Croissants" отказались от русского языка

Украинская сеть ресторанов "Lviv Croissants" ("Львовские круассаны") отказалась от меню для посетителей на русском языке.

Об этом пресс-служба "Львовских круассанов" сообщила в Facebook. В компании пояснили, что установили терминалы для самообслуживания, где по умолчанию был русский язык, однако эту опцию принципиально убрали.

"К сожалению, изменить настройки за один-два дня мы физически не могли. Но сознательно решили, что не будем оттягивать установление таких терминалов. Хотя и решили, что русского языка в наших заведениях не будет", – сказано в сообщении.

В то же время в терминалах для бесконтактного заказа можно выбрать украинский, английский и польский язык.

По словам представителей компании, этот способ заказа должен помочь обеспечить безопасность гостей и сотрудников в условиях эпидемии коронавируса.

"Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", – добавили в компании.

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" решила отказаться от русского языка

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" решила отказаться от русского языка

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" решила отказаться от русского языка

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" решила отказаться от русского языка

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаЛьвовукраинский языкрусский язык
Поделиться в Facebook
  1. /Общество