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4 мая • обновлено в 22:45
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

"Республика" развивается: фото из Донецка

79.1т

Скоро умалишенные будут "праздновать" победу ГУЛАГа над Бухенвальдом. Я же, со своей стороны, немножко покажу то, во что превратили мой город фанаты дидов, пелоток, колорадских лент и сталина.

Превратить процветающий европейский город в говно, по сравнению с которым Краснодар выглядит почти как Токио - это надо, с*ка, уметь. И не надо рассказывать о том, кто начал войну, лютый бред про Хунту и про боеприпасы контрабандой. Без молчаливого согласия на убийство гражданами рф граждан Украины этого ничего бы не было. Россияне просто всегда были такими, а роспропаганда тупо вскрыла истинные лица тех, кто считали нас недонацией и недолюдьми.

"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка
"Республика" развивается: фото из Донецка

На фото в основном Киевский район Донецка. Отсюда в разгар боевых действий "смелая" артиллерия обстреливала всУ. Обратите внимание на то, что рельсы заросли травой - явный признак того, что "республика" "развивается". Ну или это агенты сбУ травой засеяли жд пути, чтобы дискредитировать дыныры.

Эпилог. Россия производит только говно и войну. Помните об этом. Конец.

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Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
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Украина Донецк
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш зашкваренный фаршик славно истерит из-за хронической нехватки финансирования и недостатка "кокса". Теперь этому potsу приходится, как в детстве, нюхать стиральный порошок. ))
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1
1
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Развитие в обратном направлении.
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5
3
Урбан Петр
Урбан Петр
Территории нужно вернуть а затем объявить, как чернобыльскую зоной отчуждения лет на сто.
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4
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