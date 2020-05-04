Скоро умалишенные будут "праздновать" победу ГУЛАГа над Бухенвальдом. Я же, со своей стороны, немножко покажу то, во что превратили мой город фанаты дидов, пелоток, колорадских лент и сталина.

Превратить процветающий европейский город в говно, по сравнению с которым Краснодар выглядит почти как Токио - это надо, с*ка, уметь. И не надо рассказывать о том, кто начал войну, лютый бред про Хунту и про боеприпасы контрабандой. Без молчаливого согласия на убийство гражданами рф граждан Украины этого ничего бы не было. Россияне просто всегда были такими, а роспропаганда тупо вскрыла истинные лица тех, кто считали нас недонацией и недолюдьми.

На фото в основном Киевский район Донецка. Отсюда в разгар боевых действий "смелая" артиллерия обстреливала всУ. Обратите внимание на то, что рельсы заросли травой - явный признак того, что "республика" "развивается". Ну или это агенты сбУ травой засеяли жд пути, чтобы дискредитировать дыныры.

Эпилог. Россия производит только говно и войну. Помните об этом. Конец.

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