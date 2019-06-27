Решили "зачистить": в сети запустили "доску позора" для участников "КиевПрайда"

В сети запустили онлайн-"доску позора", на которой отмечают участников ЛГБТ-событий в рамках "КиевПрайда".

Соответствующая инициатива появилась в Telegram-канале с названием "ЛГБТ-доска".

В описании канала представителям правых сил предложили присоединиться вместе с друзьями, чтобы проводить чистки от представителей секс-меньшинств.

КиевПрайд

Так, на "доске" разместили уже множество фотографий присутствующих на Марше равенства, который прошел 23 июня. Также организаторы обнародовали личные данные людей на снимках, включая имена и фамилия, номера телефонов, страницы в соцсетях и место учебы или работы.

При этом, было создано еще несколько каналов-клонов, которые перезапустят всю информацию в случае, если основную страницу заблокируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее противники марша ЛГБТ собирались забросать его участников презервативами с фекалиями.

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