Javelin в 2014-м могли изменить ситуацию на Донбассе, – американский генерал

Если бы США приняли решение о предоставлении Javelin Украине в первые две недели после российской агрессии, а не через годы, ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.

Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав во время прямого включения Вашингтон – Киев, пишет "Укринформ".

Он также отметил, что США должны перестать оглядываться на Россию, сдерживая себя в вопросах оборонной помощи Украине, в том числе летальным оружием.

Американский военный сказал, что США еще с начала российской агрессии против Грузии в 2008 году заняли позицию самосдерживания. Такое решение было принято из-за нежелания "спровоцировать Россию". Однако провокатором является именно Российская Федерация, и в Вашингтоне должны обратить на это внимание, уточнил он.

По словам военного, раздувать войну – не в интересах Соединенных Штатов, в то же время и россияне не хотели бы противостояния с Америкой.

"Россияне хотят посягать на своих ближайших соседей так, чтобы не получать ответа от нас, до сих пор они добиваются желаемого результата", – подчеркнул генерал.

США должны найти разрешение этой ситуации и быть инициативными в поддержке Украины, считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" не сработал комплекс Javelin, посмотреть на который приехал президент Владимир Зеленский. Инцидент произошел 23 сентября на полигоне "Широкий Лан".