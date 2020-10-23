Javelin в 2014-м могли изменить ситуацию на Донбассе, – американский генерал
Украина вела переговоры с США о поставках летального оружия с 2014 года
В марте 2018-го Госдеп принял решение о продаже нашей стране ракетных комплексов Javelin
В этом же году украинская армия получила первую партию этого оружия – 37 комплексов и 210 ракет к ним
Если бы США приняли решение о предоставлении Javelin Украине в первые две недели после российской агрессии, а не через годы, ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.
Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав во время прямого включения Вашингтон – Киев, пишет "Укринформ".
Он также отметил, что США должны перестать оглядываться на Россию, сдерживая себя в вопросах оборонной помощи Украине, в том числе летальным оружием.
Американский военный сказал, что США еще с начала российской агрессии против Грузии в 2008 году заняли позицию самосдерживания. Такое решение было принято из-за нежелания "спровоцировать Россию". Однако провокатором является именно Российская Федерация, и в Вашингтоне должны обратить на это внимание, уточнил он.
По словам военного, раздувать войну – не в интересах Соединенных Штатов, в то же время и россияне не хотели бы противостояния с Америкой.
"Россияне хотят посягать на своих ближайших соседей так, чтобы не получать ответа от нас, до сих пор они добиваются желаемого результата", – подчеркнул генерал.
США должны найти разрешение этой ситуации и быть инициативными в поддержке Украины, считает он.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" не сработал комплекс Javelin, посмотреть на который приехал президент Владимир Зеленский. Инцидент произошел 23 сентября на полигоне "Широкий Лан".