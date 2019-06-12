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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Общество

Решение КСУ по указу Зеленского: украинцы разделились на два лагеря

2.2тЧитать материал на украинском

Украинцы разделились на два лагеря в вопросе, какое решение должен принять Конституционный суд Украины по поводу указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который прошел на OBOZREVATEL.

Так, 49% респондентов выступили в поддержку команды главы государства и призвали окончательно узаконить роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

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КСУ

КСУ

При этом, 44% украинцев раскритиковали инициативу Зеленского, и выразили мнение, что КСУ должен признать указ президента неконституционным.

Еще 7% опрошенных выступили с нейтральной позицией. По их мнению, выборы состояться в любом случае, рано или поздно, вне зависимости от вынесенного решения.

Решение КСУ по указу Зеленского: украинцы разделились на два лагеря

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019Опросы Обозревателя
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныВерховна Рада України
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Н Олег
Н Олег
все публикуемые (от себэ) опросы обоз проводит в своей редакции
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