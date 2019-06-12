Решение КСУ по указу Зеленского: украинцы разделились на два лагеря

Украинцы разделились на два лагеря в вопросе, какое решение должен принять Конституционный суд Украины по поводу указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который прошел на OBOZREVATEL.

Так, 49% респондентов выступили в поддержку команды главы государства и призвали окончательно узаконить роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

КСУ

При этом, 44% украинцев раскритиковали инициативу Зеленского, и выразили мнение, что КСУ должен признать указ президента неконституционным.

Еще 7% опрошенных выступили с нейтральной позицией. По их мнению, выборы состояться в любом случае, рано или поздно, вне зависимости от вынесенного решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!