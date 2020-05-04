8 мая – День памяти и примирения, день капитуляции нацистской Германии.

Напомню, что еще 7 мая 1945 года представители антигитлеровской коалиции официально приняли "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии, который подписал немецкий генерал Альфред Йодль по поручению рейхпрезидента Карла Деница, который вступил на этот пост 30 апреля 1945 г. после смерти Гитлера и по его завещанию. Однако Иосиф Сталин стал настаивать на переподписании Акта капитуляции более высокими представителями поверженной Германии и всех родов ее вооруженных сил. Поэтому 8 мая 1945 г. капитуляцию подписывает генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель и уже маршал Георгий Жуков присутствует во время этого исторического акта. По этому случаю во многих городах мира 8 мая были проведены массовые празднества, и официально День Победы в Европе отмечали только один раз – в 1945 году. Потом праздник переименовывается в День Европы с целью не раздела ее на победителей и побежденных, а необходимости объединения и избегания навсегда возможности возникновения новой мировой войны. Хотя Акт капитуляции второй раз был подписан 8-го мая, но в Москве уже наступили следующие сутки, поэтому 9-е мая в СССР официально праздновался как День Победы. Он стал государственным праздником и выходным днем. Но уже в конце 1947 г. по настоянию И.Сталина празднование Дня Победы упраздняется. "Великий вождь всех народов" стал побаиваться, когда 9-го мая подвыпившие фронтовики и миллионы инвалидов войны часто неблагосклонно вспоминали руководство страны за неимоверно высокую цену, которую заплатили советские люди в войне. Каждого недовольного могли бы арестовать, но это были десятки миллионов людей, и с ними управиться НКВД было просто невозможно. Возобновили празднование Дня Победы только в 1965 г., во время охватившей страну политической оттепели. К тому времени десять миллионов военных инвалидов уже умерло, и прокленов в сторону Сталина и Жукова, которые воевали числом за счет гибели миллионов советских солдат против в четыре раза меньше погибших воинов вермахта, значительно поубавилось.

После распада СССР День Победы перестал праздноваться в Литве, Латвии и Эстонии, которые потеряли свою независимость в результате советского вторжения в 1940 г. Победа над Германией еще на 40 лет продлила советскую оккупацию государств Прибалтики. Во Франции, Польше, Италии, Германии – 8-е мая государственный праздник, но рабочий день, а Чехии и Словакии это еще и нерабочий день. В Сербии это рабочий день, но отмечается как государственный праздник с названием День Победы 9-го мая. В ряде стран этот праздник вообще не отмечается – это Венгрия, Турция, Испания, Португалия, Хорватия, Япония, Болгария. Правда, эти страны были либо в коалиции с нацистской Германией, либо негласно ее поддерживали.

22 ноября 2004 г. Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию, которая предлагает государствам-членам ООН отмечать День памяти всех жертв Второй мировой войны. Сейчас Украина не празднует окончание войны военными парадами, салютами и прославлением советских военачальников. Главная идея празднования 9-го мая – Дня победы над нацизмом во Второй мировой – переосмысление событий этой страшной войны, равное признание памяти каждого, кто боролся с нацизмом, включая воинов Украинской повстанческой армии, перенесение акцента с истории военных действий на истории людей. Важно не показывать военную мощь, а с грустью вспоминать погибших соотечественников, на могилы которых возлагаются цветы. Главным символом торжества является цветок красного мака – общепринятый символ празднования памятных дней Второй мировой войны с лозунгом: "1939-1945. Помним, побеждаем".

Коммунистическая символика (красные флаги, герб СССР), наряду с фашистской, в Украине запрещена, но забота о могилах воинов-освободителей Четырех Украинских фронтов и память о ветеранах войны – священна. Европейские институции осудили тоталитарные режимы фашистского и коммунистического образца, а Нюрнбергский процесс признал СС преступной организацией. Учитывая, что весь послевоенный миропорядок построен на принципах антифашизма, поэтому воины Четырех Украинских фронтов и воины УПА, боровшиеся с нацизмом – герои, а подразделения СС, включая дивизию "Галичина" - нет. Понятно, что эта дивизия формировалась в 1943 г. не как подразделение СС, но в 1944 г. Гиммлер своим распоряжением все военные формирования союзников Германии, созданные на национальной основе переводит в ваффен СС. Таким образом, 29 и 30 гренадерские дивизии и дивизия "Русланд", составленные с этнических русских тоже стали подразделениями СС, как и 15-й Казачий корпус (донские, кубанские, терские и оренбургские казаки). Кстати, на территории Украины первое подразделение СС было сформировано в 1942 г. в Севастополе из местных полицаев. Интересно, что крымских татар Сталин незаконно депортировал якобы за сотрудничество с немцами, а только в Севастополе было сформировано два батальона СС. Вообще каждый восьмой севастополец сотрудничал с немцами, тогда как в среднем по Украине каждый сороковый (как правило пострадавшие от политических репрессий, раскулачивания, затаившиеся белогвардейцы).

Нужно не забывать, что Вторую мировую войну начала Германия нападением на Польшу 1 сентября 1939 г., а уже 17-го сентября на стороне Германии выступил СССР. 22 сентября 1939 г. в Бресте был проведен совместный советско-германский военный парад, хотя польские защитники Брестской крепости еще держали в своих руках часть укреплений. Советское командование предложило полякам сдачу на почетных условиях – уйти из крепости по коридору вместе с оружием. В этом "свободном для прохода коридоре" все поляки были схвачены и брошены в лагеря или уничтожены. Такая же ситуация была в конце августа 2014 г. под Иловайском, когда россияне расстреляли в упор всех выходивших по "свободному" коридору украинцев. Советские "традиции", видимо, свято чтятся в Москве.

За огромный вклад Украины в борьбе с фашизмом ее пригласили стать основателем ООН, которую создали члены антифашистской коалиции, ибо среди 26 млн. человек демографических потерь СССР в войне с Германией 13 млн. приходится на Украину. Из более 20 млн. погибших советских граждан почти 10 млн. – украинцы, что свидетельствет о решающем вкладе Украины в победу над нацизмом. Это уже не полк, даже Бессмертный, и не армия – это Небесный Украинский Фронт. Фотографии наших близких, безвременно ушедших в этой страшной войне – у нас в душах. Мы их всех любим, не забываем, чтим и желаем долголетия нашим немногочисленным ветеранам, которые еще живы.

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