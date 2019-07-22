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"Решал черные дела": Лавров тайно приехал в Крым

4.1т Читать материал на украинском

Глава МИД России Сергей Лавров побывал в аннексированном Россией Крыму с неофициальным визитом.

Об этом сообщает местное издание "Примечания". Его видели в ресторане "Шампанерия" в севастопольской "Золотой балке" и ресторане "Легенда".

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"Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии – а других у них нет", – прокомментировал визит блогер Крымский бандеровец.

"Решал черные дела": Лавров тайно приехал в Крым
"Решал черные дела": Лавров тайно приехал в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец засветился за роскошным отдыхом в оккупированном Крыму

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Исаев Денис
Исаев Денис
Тайно приехал в Крым и начал фотографироваться с персоналом ресторана.
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1
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Питон Каа
Питон Каа
Вообще-то Лаврову незачем приезжать в Крым с каким-то там "официальным" визитом. Это российская территория и он может туда приезжать когда захочет, по своему желанию.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Я его тоже видел. Пообщались . Вина Крымского выпили
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