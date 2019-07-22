"Решал черные дела": Лавров тайно приехал в Крым

Глава МИД России Сергей Лавров побывал в аннексированном Россией Крыму с неофициальным визитом.

Об этом сообщает местное издание "Примечания". Его видели в ресторане "Шампанерия" в севастопольской "Золотой балке" и ресторане "Легенда".

"Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии – а других у них нет", – прокомментировал визит блогер Крымский бандеровец.

Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото - Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии - а других у них нет https://t.co/t4s8KN0T95 pic.twitter.com/dnSs7cv9pm — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец засветился за роскошным отдыхом в оккупированном Крыму

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