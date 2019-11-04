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4 ноября • обновлено в 14:03
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"Если бы Азаров и Янукович не сбежали..." Скандальный Царев опозорился в сети

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Экс-нардеп от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев заявил, что если бы беглые украинские политики уехали не в Россию, а на территорию "восставшего" Донбасса, то о "формуле Штайнмайера" в Украине даже не говорили бы.

О этом он написал на своей странице в Twitter. В свою очередь скриншотом соответствующего поста бывшего депутата поделился на своей страничке в Twitter журналист Денис Казанский.

"Написал Царев, который тоже убежал в Россию", — посмеялся он.

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Олег Царев

Олег Царев

"24"

"Если бы Николай Азаров, Виктор Янукович, Андрей Клюев и другие украинские политики уехали не в Россию, а на территорию восставшего Донбасса, вопрос "формулы Штайнмайера", решающей легитимизацию руководителей "ДНР/ЛНР", не стоял бы вообще", — в частности, заявил Царев.

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанский

Тем временем в комментариях под постом журналиста пользователи соцсети высмеяли скандального экс-депутата за дурацкие высказывания, отметив, что украинским политиком тот себя никогда не считал.

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанский

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанский

"Значит, все таки "формула" решает вопрос легитимизации??!! Ткните этим Зе!", "Он в Крыму. Он знает, чей Крым. Может, он тонкий тролль", "Но они ведь не ид*оты в отличии от тех, кто за них голосовал, вот и поехали они не на "бамбас", "Себя украинским политиком он никогда не считал", "Ид*отом был, ид*отом и остался. Сколько сепаров не спрашивал, все ответили, что Янык — с*кло", "Царик озвучил свои последние галлюцинации", "Царев в Крыму. Какая же это "Россия"?", "С фамилией ему не повезло. Как в жизни бывает "наоборот": а он и в ус не дует!" — прокомментировали они.

Скриншот

Скриншот

Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Царев нарвался на насмешки пользователей сети за неоднозначное поздравление дочери Ольги с 20-летием.

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Персона
Олег Царев
Место
Украина
Теги
Партия регионов ОРДЛО
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руденко владимир
руденко владимир
Он прав...тогда вообще ситуация была бы аховой для единой Украины. Легитимные на востоке...повстанцы на западе....Российские войска вполне легетимно могли помочь юго-востоку....Польско-Венгерские войска вошли бы для защиты своих граждан...Мда.... Путин лох....
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