"Если бы Азаров и Янукович не сбежали..." Скандальный Царев опозорился в сети

Экс-нардеп от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев заявил, что если бы беглые украинские политики уехали не в Россию, а на территорию "восставшего" Донбасса, то о "формуле Штайнмайера" в Украине даже не говорили бы.

О этом он написал на своей странице в Twitter. В свою очередь скриншотом соответствующего поста бывшего депутата поделился на своей страничке в Twitter журналист Денис Казанский.

"Написал Царев, который тоже убежал в Россию", — посмеялся он.

Олег Царев "24"

"Если бы Николай Азаров, Виктор Янукович, Андрей Клюев и другие украинские политики уехали не в Россию, а на территорию восставшего Донбасса, вопрос "формулы Штайнмайера", решающей легитимизацию руководителей "ДНР/ЛНР", не стоял бы вообще", — в частности, заявил Царев.

Скриншот Twitter Денис Казанский

Тем временем в комментариях под постом журналиста пользователи соцсети высмеяли скандального экс-депутата за дурацкие высказывания, отметив, что украинским политиком тот себя никогда не считал.

Скриншот Twitter Денис Казанский

Скриншот Twitter Денис Казанский

"Значит, все таки "формула" решает вопрос легитимизации??!! Ткните этим Зе!", "Он в Крыму. Он знает, чей Крым. Может, он тонкий тролль", "Но они ведь не ид*оты в отличии от тех, кто за них голосовал, вот и поехали они не на "бамбас", "Себя украинским политиком он никогда не считал", "Ид*отом был, ид*отом и остался. Сколько сепаров не спрашивал, все ответили, что Янык — с*кло", "Царик озвучил свои последние галлюцинации", "Царев в Крыму. Какая же это "Россия"?", "С фамилией ему не повезло. Как в жизни бывает "наоборот": а он и в ус не дует!" — прокомментировали они.

Скриншот Twitter Денис Казанский

Написал Царёв, который тоже убежал в Россию 😂😂😂 pic.twitter.com/UDewQAR7FO — Денис Казанський (@den_kazansky) 4 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Царев нарвался на насмешки пользователей сети за неоднозначное поздравление дочери Ольги с 20-летием.

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