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''Репетиция весны!'' Синоптик сообщила о резком изменении погоды в Украине

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На территории Украины в среду, 30 января, ожидается оттепель, туманная морось и плюсовая температура воздуха.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко в Facеbook, в большей части регионов будет +1... +5 градусов, на юге +4... +9 градусов, в Крыму до +14 градусов.

Прохладнее будет на Западе: ночью -1... -3 градусов, днем от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В большинстве областей Украины пройдут дождь и мокрый снег, только на юго-востоке атмосфера удержится от осадков.

''Репетиция весны!'' Синоптик сообщила о резком изменении погоды в Украине
''Репетиция весны!'' Синоптик сообщила о резком изменении погоды в Украине

В Киеве 30 января будет теплая погода +2... +4 градуса, дождь и мокрый снег, туман.

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"Такая погода завершит январь и начнет февраль. Это же первые репетиции весны", — отметила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с оттепелью и осадками ожидается в горах Львовской и Закарпатской областей.

В горных районах также существует угроза оползней снега на дороги.

''Репетиция весны!'' Синоптик сообщила о резком изменении погоды в Украине
''Репетиция весны!'' Синоптик сообщила о резком изменении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован прогноз погоды в Украине на февраль. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

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