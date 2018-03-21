"Рентген" заработал: в Раде отобрали оружие у нардепов

В здании Верховной Рады установили дополнительное рентген-оборудование и проводят проверку личных вещей депутатов парламента.

Как сообщает "Украинская правда", у входа, куда заходят только депутаты, поставили ленту для проверки сумок.

pravda.com.ua

По словам охранников, в среду нардепы уже сдавали оружие. Но охрана отказывается сообщить детали инцидентов.

Как сообщал "Обозреватель", 20 марта Верховная Рада разрешила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания государственных органов лица с оружием и взрывчаткой.

За принятие законопроекта проголосовали 263 депутата.

Госохрана имеет право не допускать в здания, где работает Рада, президент, Кабинет министров и другие органы власти, лиц с холодным и огнестрельным оружием, взрывчаткой, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами и пиротехническими средствами.