"Рентген" заработал: в Раде отобрали оружие у нардепов

В здании Верховной Рады установили дополнительное рентген-оборудование и проводят проверку личных вещей депутатов парламента.
Как сообщает "Украинская правда", у входа, куда заходят только депутаты, поставили ленту для проверки сумок.
pravda.com.ua
По словам охранников, в среду нардепы уже сдавали оружие. Но охрана отказывается сообщить детали инцидентов.
Как сообщал "Обозреватель", 20 марта Верховная Рада разрешила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания государственных органов лица с оружием и взрывчаткой.
За принятие законопроекта проголосовали 263 депутата.
Госохрана имеет право не допускать в здания, где работает Рада, президент, Кабинет министров и другие органы власти, лиц с холодным и огнестрельным оружием, взрывчаткой, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами и пиротехническими средствами.