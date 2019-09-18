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18 сентября • обновлено в 12:21
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Ремонт моста у Станицы Луганской начали транслировать онлайн

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Вблизи разрушенного моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской на Донбассе по поручению президента Украины Владимира Зеленского установили веб-камеру.

Об этом сообщили в Офисе президента. Камера в режиме реального времени позволяет наблюдать за ходом восстановительных работ на объекте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана)

"Таким образом, исполнение инициативы главы государства по восстановлению переправы будет происходить прозрачно и под общественным контролем", – говорится в сообщении.

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Веб-камеры будут вести круглосуточную интернет-трансляцию.

"Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост", - отмечается в сообщении.

В то же время командующий операции ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко отметил, что в гуманитарной сфере произошли сдвиги к лучшему.

"На Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе.

Ранее террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 представителям "Укртрансмоста".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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