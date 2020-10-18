"Ремдесивир" от COVID-19 уже закупили и везут в Украину, – Ляшко

Украина уже закупила препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир", и он транспортируется в страну.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится", – заверил он.

По его словам, именно этот препарат первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания больного COVID-19 человека на стационарном лечении.

"И уменьшается количество летальных случаев", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинские больницы получат препарат от коронавируса "Ремдесивир" в течение недели.