В 1959 году СССР запустил к Луне автоматическую станцию "Луна-1". Это самая "Луна-1", с вымпелом с советским гербом, должна была шмякнуться на Луну и чего-то там поисследовать, заодно поунижав американцев первым земным объектом на другой планете.

"Луна-1" промахнулась мимо Луны на 6000 километров.

Причина промаха – советские инженеры, которые впереди планеты всей, минимально про*бали и забыли, что радиосигнал с Земли до космического объекта на орбите идёт несколько дольше, чем до инженера Пети в общаге напротив. Размер, в смысле расстояние, таки играет роль. Допустить такую ошибку – это примерно как спроектировать скворечник без отверстия ("А скворец уже внутри!").

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В итоге эта самая разница стала причиной незначительного промаха в шесть тысяч километров. Но советские пропагандисты выкрутились и тут. Они сделали лицо кирпичом и отчитались об успешном запуске космического аппарата – внимание – В СТОРОНУ ЛУНЫ.

Так и жили.