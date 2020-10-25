Ректора университета, где разоблачили подкуп курсантов, обвинили в угрозах

Марина Погорилко Общество 18:44, 25.10.2020

Ректора Университета Государственной фискальной службы, где в день выборов разоблачили скупку голосов курсантов, Павла Пашко обвинили в угрозах.

Как сообщил в своем Facebook политтехнолог Петр Щербина, ректор вуза написал ему сообщение о возможном избиении.

"Мне написал сообщение ректор Университета Государственной фискальной службы Павел Пашко и сообщил, что господин Страховский планирует побить меня", – отметил Щербина.

Щербина заявил об угрозе избиением.
Facebook Петра Щербины

В связи с этим, политтехнолог прежде всего выразил сожаление, что ректор Государственного университета пишет на русском языке, а также, что он не заявил о своей отставке после того, как был пойман на организации подкупа студентов в пользу партии "Наш Край", от которой баллотируется.

"Прошу Национальную полицию безотлагательно допросить ректора Павла Пашко, чтобы он сообщил подробности запланированного избиения меня гражданином Страховским, о котором пишет Пашко", – призвал Щербина.

Он предположил, что ректор имел в виду Андрея Страховского, который баллотируется от партии "Батькивщина" и призвал всех в случае, действительно, его избиения учесть все им написанное. Щербина также обратился к председателю политсилы Юлии Тимошенко с требованием исключить из партии "застройщиков, которые купили местную организацию партии за 200 тысяч долларов и идут в совет, чтобы застроить частный сектор".

"Также обращаюсь к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль угрозы, о которых мне написал ректор государственного университета", – подытожил политтехнолог.

Щербина призвал Авакова взять угрозы под личный контроль.
Facebook Петра Щербины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей, организованную командиром факультета налоговой полиции Университета государственной фискальной службы Украины. Стоимость одного голоса стоила 1,5 тыс грн.

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