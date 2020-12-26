Рекордную автоелку в Харькове показали с высоты: Киев ответил своей. Видео

В Харькове водители создали автоелку из рекордных 1065 автомобилей. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины.

Акция прошла в ночь на 26 декабря возле стадиона "Металлист", сообщает "Vgorode", ссылаясь на организаторов акции.

Длина получившегося изображения елки составила 233 метра, ширина – 96 метров. Как отмечает издание, желающим поучаствовать в ее создании нужно было отстоять длинную очередь. Сам процесс занял около пяти часов.

При этом количество машин, участвующих в акции, в этом году втрое превысило соответствующее число прошлого года – тогда в создании автоелки было задействовано 348 авто.

Похожая акция прошла в Киеве ночью, 25 декабря. Флешмоб провели на парковке ТРЦ Lavina Mall – в нем участвовали 530 водителей. Затем автомобилисты проехались по улицам столицы, сигналя и мигая.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время построения автоелки в Харькове проводилась съемка с земли и воздуха. Акцию планировали начать в 23:00, но из-за большого количества желающих принять участие во флешмобе елку зажгли уже после полуночи. На проведение флешмоба было получено разрешение горсовета.