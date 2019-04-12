Реклама и выборы: топ-10 ситуативных маркетингових ходов

Украинские маркетологи молниеносно отреагировали на предвыборную кампанию в стране и запустили блок тематической рекламы.

Специалисты понимают преимущества от таких мероприятий и очень активно используют волну политического хайпа для поднятия своих продаж и рейтингов в целом.

Ситуативный маркетинг — это маркетинговые активности, предусматривающие оперативное реагирование на актуальные для целевой аудитории события. Мир знает множество примеров рекламы от известных брендов, которые повышали продажи или узнаваемость торговой марки из-за использования в своих маркетинговых продуктах общественно-политических событий

Совместно с проектом Рекламания мы подготовили для вас подборку самых интересных примеров ситуативного маркетинга. 80% пользователей весьма лояльно относятся к такому креативу, выражая приверженность творческим замыслам рекламодателей и их реализаций. Посмотрим, что будет ближе к 21 апреля, а пока — встречайте топ-10 "рекламных шедевров", которые иллюстрируют развитие политических событий в Украине и вызвали больше всего шума в социальных сетях:

10 место

Начиналось все довольно спокойно. Задолго до определения главных претендентов на президентское кресло. Предлагалось всего лишь выбрать новое жилье.

9 место

ЖК "Новый Автограф" пошел дальше и оформил свое предложение гораздо более однозначно.

Киев, возле ст.м. Берестейская

8 место

Внезапно! В борьбу за внимание потенциальных клиентов молнией врывается "Быстро мойки", маркетологи которой одними из первых поняли — целиться нужно на максимально широкую аудиторию. Поэтому зачем себя ограничивать?

7 место

Не прошел мимо волны политического хайпа и "Мир Матрасов" с довольно банальным, однако мощным призывом "выбрать матрас". Не знаем, удалось им таким образом повысить продажи, но борды и плакаты с этим лозунгом были замечены по всей Украине.

Киев, ст.м. Голосеевская

7 место

Интернет-провайдер "Фрегат" тоже не упустил удобного случая и прошелся почти по всем кандидатам. Пожалуй, трудно было выбрать что-то одно среди такого количества привлекательных слоганов.

Интернет-провайдер "Фрегат"

Інтернет-провайдер “Фрегат”

Интернет-провайдер "Фрегат" https://www.facebook.com/fregatcom/

6 место

Бренд "Экопанда" презентовал свой креатив в украинском инфопространстве 1 апреля, в праздник юмора. Это был хитрый стратегический ход (выдать все за шутку в случае провала) или просто совпадение — неизвестно. Собрав под своей рекламой сторонников двух самых популярных кандидатов, маркетологи компании сыграли на грани фола, рискуя не продать ни щеток, ни порошка. Но в итоге они получили целый ряд комментариев в стиле "боги маркетинга".

Ecopanda https://www.facebook.com/ecopandanet/

5 место

Вдохновившись политическим ажиотажем, поднять с его помощью продажи салфеток и пакетов для мусора решила и "Биосфера". Судя по количеству репостов в соцсети, удалось им это не так хорошо, как "Экопанде", но попытка засчитана!

https://www.facebook.com/biosphere.corporation/

3 место

А вот известной столичной лаборатории "Синэво" просто грех было не воспользоваться возможностью пропиариться на актуальных событиях в политическом мире. Их рекламный креатив вызвал настоящий фурор и массовую истерию в виде рекордного количества постов и репост в Facebook! Реактивный ситуативный маркетинг в действии!

https://www.facebook.com/synevolab/

https://www.facebook.com/synevolab/

2 место

Еще один пример удачного использования развития событий на политической арене. "МедМаркет Аптека24" также демонстрирует скорость реагирования, пытаясь снискать расположение представителей обоих лагерей и сохранить при этом баланс.

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

https://www.facebook.com/apteka24.ua/

1 место

Свежий "креатив". Реклама от "Медтехника". Ходунки, чтобы дойти до дебатов, а также подгузники, чтобы на них не опис... ну, вы поняли. Занавес. У нас все ...

https://www.facebook.com/medtechnika.com.ua/

https://www.facebook.com/medtechnika.com.ua/

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