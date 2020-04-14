Рейтинг Зеленского опять обвалился: растет количество недовольных украинцев

Политический рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вновь снизился.

Согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%.

При этом выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% против 21% в марте. Еще 31% нейтрально относится к Зеленскому (33% в марте).

Напомним, в сентябре 2019 года к Зеленскому положительно относились 74% украинцев, а негативно лишь 7%. В феврале положительный показатель опустился уже к 48%.

Владимир Зеленский lb.ua

К премьер-министру Денису Шмыгалю положительно относятся 12% украинцев, к спикеру Верховной Рады – 29%, к главе Офиса президента Андрею Ермаку – 6%, к главе МВД Арсену Авакову – 14% относятся положительно.

Рейтинг КМИС

Как писал OBOZREVATEL, за "Слугу народа" сейчас готовы проголосовать 38% украинцев, более 15% поддержали бы "Европейскую солидарность". Все другие партии не преодолевают 5-% барьер, как и парламентская партия "Голос".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся