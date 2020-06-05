Электоральный показатель Владимира Зеленского по сравнению с декабрем прошлого года упал почти на 17% и составляет 30,4% (в декабре 2019 составлял 47,2%). Ключевой конкурент – пятый президент Петр Порошенко (11,2%) с декабря нарастил свою поддержку с 9,2%. Среди тех, кто пойдет на выборы и определился, Владимира Зеленского готовы поддержать 41,1%, Петра Порошенко – 15,2%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 22 по 29 мая Центром SOCIS.

На третьем месте – один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко ("среди всех" – 10,7%), он тоже несколько возрос (в декабре прошлого года было 8,7%).

Рейтинг Зеленского и "слуг народа" падает, Порошенко – наоборот растет – Центр SOCIS Украинская правда

Далее следуют Юлия Тимошенко и Игорь Смешко, электоральные показатели которых в мае составляли 5,5% и 4,4%.

Результаты опроса Центра SOCIS Центр SOCIS

Рейтинг партии "Слуга народа" с осени прошлого года упал почти на 20% (в октябре 2019 электоральный показатель данной партии составлял 44,0%, в мае – 25%).

Второе-третье место в пределах статистической погрешности в "Оппозиционный платформы - За жизнь" (12,0%) и "Европейской Солидарности" (11,4%).

Исследование проведено с 22 по 29 мая методом телефонного опроса (CATI) с использованием планшетов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины). Объем выборки 2000 респондентов.

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