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29 ноября • обновлено в 12:41
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Рейтинг Зеленского падает, у него уже появляются страхи

13.6т

Это страх. Страх липкий, пока может быть подкатывающий к горлу, периодически, и еще не всеобъемлющий. Пока еще они верят в то, что их выбрали 73% (а их столько никогда и не было). Пока они еще где-то появляются (но количество охраны постепенно увеличивается). Перерезают ленточки, возлагают цветы к памятникам, но почти всегда вокруг нет людей. Пройти через толпу, как Порошенко - это из области фантастики.

Пока еще страх не всеобъемлющий. Но что-то слишком быстро падает их рейтинг, и оттого действия носят характер бестолковый и беспорядочный. И хотя многие пишут, что там совсем не дураки - они там все-таки в немалой степени дураки. Я буду, конечно, субъективна:

- потому что нельзя трогать определенные пласты экономики, слои населения, как не трогают их мудрые политики до поры до времени, ведь можно разворошить осиное гнездо. Эти же "новые" прутся как слоны в посудную лавку, мало того, что неумело - очень громко и с резонансом;

- опрометчиво трогать ветеранов и очернять все ветеранское движение в целом, ведь это наоборот цементирование характеров, мышления, позиции людей (коих миллионы), по такому же принципу, как последователей Бандеры. Они хотят сломать - но получают укрепление позиций, люди убеждаются в своей правоте и отношении к происходящему, они не отступают назад, а лишь сжимают кулаки и попрут вперед с бешеной силой. Теперь у нас последователи победы над Россией, и здесь далеко не только порохоботы, здесь теперь на века, если не навсегда четкая идеология защиты Украины конкретно от России, и сегодняшняя власть получает обратный желаемому эффект. Обыски и аресты призваны запугать? Эффект обратный. Призваны сломить? Эффект обратный. Призваны раскачать? Если этого очень хочет Россия, то на ее месте можно действовать аккуратнее, тихо договариваясь и не вызывая третий Майдан.

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- Я, собственно, и не считаю, что третий Майдан выгоден России. Ей хорошо именно сейчас, при Зеленском - он выполняет свою функцию. Кто сказал, что следующий Майдан проиграет? А если нет? Поэтому россиянам чем тише и плавнее Украина въедет обратно в стойло, тем дешевле и спокойнее.

- слишком быстро тронули бюджетников, фермеров, и это говорит лишь об одном: полнейший провал по всем фронтам, кроме фронта возврата активов. Здесь вроде все как надо сделали. Провал - и так быстро. Так быстро исчезли деньги, что тронули тех, кого Порошенко во время активной фазы войны не трогал, а тут значит дела совсем плохи. Поэтому им именно сейчас нужен рынок земли, а не тогда, когда закон можно усовершенствовать, проработать основательно, учесть опыт других стран и нашу ситуацию - именно сейчас им нужны деньги. И потому вспоминаются громкие разоблачения - как наличка мешками свозилась Януковичу, как выводились деньги из бюджета в карманы, в офшоры, и как с деньгами (любыми, в том числе и за проданную землю) могут поступать наши "новые" и "честные".

И потому эти обыски и посадки - признак банального страха, усиливающегося, липкого, такого явного. А значит - слаб этот внутренний противник. Однажды это будет похоже на конвульсии.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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Zingan Gidrolog
Zingan Gidrolog
Я еще в начале этой кампании делал прогноз, что все закончится до зимних холодов третьим Майданом! Успехов вам Украинцы, ибо эта земоника угробит эту прекрасную Страну! Слава Украине! Героям Слава! Марусю Зверобий надо защитить! Руки прочь от Маруси, недоноски тупые!
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
..зе_клоуны должно быть уже и подозревают какому шуту они поклоняются, но поделать уже ничего не могут - стыдно признать им себя дегенератами... Такая вот беда.. без выхода и без следа...
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Зе боится лично ленку кудрэнку! Она так решила)))
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