Это страх. Страх липкий, пока может быть подкатывающий к горлу, периодически, и еще не всеобъемлющий. Пока еще они верят в то, что их выбрали 73% (а их столько никогда и не было). Пока они еще где-то появляются (но количество охраны постепенно увеличивается). Перерезают ленточки, возлагают цветы к памятникам, но почти всегда вокруг нет людей. Пройти через толпу, как Порошенко - это из области фантастики.

Пока еще страх не всеобъемлющий. Но что-то слишком быстро падает их рейтинг, и оттого действия носят характер бестолковый и беспорядочный. И хотя многие пишут, что там совсем не дураки - они там все-таки в немалой степени дураки. Я буду, конечно, субъективна:

- потому что нельзя трогать определенные пласты экономики, слои населения, как не трогают их мудрые политики до поры до времени, ведь можно разворошить осиное гнездо. Эти же "новые" прутся как слоны в посудную лавку, мало того, что неумело - очень громко и с резонансом;

- опрометчиво трогать ветеранов и очернять все ветеранское движение в целом, ведь это наоборот цементирование характеров, мышления, позиции людей (коих миллионы), по такому же принципу, как последователей Бандеры. Они хотят сломать - но получают укрепление позиций, люди убеждаются в своей правоте и отношении к происходящему, они не отступают назад, а лишь сжимают кулаки и попрут вперед с бешеной силой. Теперь у нас последователи победы над Россией, и здесь далеко не только порохоботы, здесь теперь на века, если не навсегда четкая идеология защиты Украины конкретно от России, и сегодняшняя власть получает обратный желаемому эффект. Обыски и аресты призваны запугать? Эффект обратный. Призваны сломить? Эффект обратный. Призваны раскачать? Если этого очень хочет Россия, то на ее месте можно действовать аккуратнее, тихо договариваясь и не вызывая третий Майдан.

- Я, собственно, и не считаю, что третий Майдан выгоден России. Ей хорошо именно сейчас, при Зеленском - он выполняет свою функцию. Кто сказал, что следующий Майдан проиграет? А если нет? Поэтому россиянам чем тише и плавнее Украина въедет обратно в стойло, тем дешевле и спокойнее.

- слишком быстро тронули бюджетников, фермеров, и это говорит лишь об одном: полнейший провал по всем фронтам, кроме фронта возврата активов. Здесь вроде все как надо сделали. Провал - и так быстро. Так быстро исчезли деньги, что тронули тех, кого Порошенко во время активной фазы войны не трогал, а тут значит дела совсем плохи. Поэтому им именно сейчас нужен рынок земли, а не тогда, когда закон можно усовершенствовать, проработать основательно, учесть опыт других стран и нашу ситуацию - именно сейчас им нужны деньги. И потому вспоминаются громкие разоблачения - как наличка мешками свозилась Януковичу, как выводились деньги из бюджета в карманы, в офшоры, и как с деньгами (любыми, в том числе и за проданную землю) могут поступать наши "новые" и "честные".

И потому эти обыски и посадки - признак банального страха, усиливающегося, липкого, такого явного. А значит - слаб этот внутренний противник. Однажды это будет похоже на конвульсии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал