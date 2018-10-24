OBOZREVATEL с рекордом обошел все украинские интернет-СМИ

Сайт OBOZREVATEL установил новый рекорд среди украинских интернет-СМИ. Во вторник, 23 октября, ресурс посетили 1,66 миллиона пользователей.

По данным Google Analytics (метрический сервис, позволяющий получать данные о количестве пользователей, анализировать их поведение и данные об источнике, откуда посетители переходят на ресурс) - за прошлые сутки на сайте просмотрели 5,2 млн страниц.

Это показатель интереса к контенту и его подаче, а также доверия к самому ресурсу.

Авторитетный сервис статистики для сайтов LiveInternet также зафиксировал рекорд OBOZREVATEL. Исходя из его данных, 1,62 млн пользователей заходили на сайт в этот день, и всего они просмотрели 5,8 млн страниц.

По итогам месяца OBOZREVATEL с сильным отрывом лидирует среди украинских СМИ в рейтинге LiveInternet, а также занимает 18 место в ТОП-20 самых читаемых СМИ в русскоязычном сегменте (выборка "все страны").

Отметим, OBOZREVATEL - единственный украинский ресурс, который представлен в ТОП-20.

Напомним, прошлый рекорд был зафиксирован 24 сентября. Тогда OBOZREVATEL посетили 1,61 млн уникальных пользователей по данным Google Analytics и 1,54 млн по подсчетам LiveInternet.

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